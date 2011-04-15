Доллар хочет реабилитироваться

После невнятных азиатских торгов, где преобладали медвежьи настроения, европейские фондовые индексы начали новый квартал с позитивным настроем в ожидании региональных данных по деловой активности. При этом рост бенчмарков выглядит ограниченным в силу недавнего ужесточения риторики Центробанков Европы. Поддержку фондовым активам оказывает подъем в энергетическом секторе под влиянием дальнейшего роста цен на нефть. Америка сегодня будет торговаться в режиме укороченной сессии, а завтра площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Российские индексы, подхватив нефтяной оптимизм, открылись в плюсе. РТС демонстрирует более уверенную динамику за счет удорожания рубля, который увел доллар под отметку 59 руб. еще на старте сессии. В краткосрочной перспективе тон российской валюте продолжит задавать настрой котировок черного золота. Баррель Brent продолжает отыгрывать потери, тестируя отметку 49. В пятницу рынок нефти получил еще один благоприятный сигнал из США, где число буровых второй раз с начала года отразило падение, хотя и незначительное. Вкупе с сокращением объемов добычи это способно вернуть на рынок веру в улучшение ситуации на мировом рынке и более уверенное восстановление цен.

Также на этой неделе рубль не обойдет вниманием общий настрой доллара, который будет зависеть то тона протокола заседания ФРС США и пятничных данных по рынку труда. После недавних «ястребиных» посылов ключевых ЦБ позиции доллара заметно ослабли – рынки начали переключаться на перспективы сворачивания стимулов в Европе, тогда как сомнения в дальнейших темпах ужесточения политики Федрезерва только усиливаются. Важно, чтобы в рамках протокола американский регулятор не смягчил риторику и подтвердил курс на ужесточение. В этом случае доллар сможет удержаться на плаву.

Сегодня «американец» корректируется вверх в парах с основными валютами. Евро продолжает отступать от максимумов выше 1.14, тестируя психологическую отметку. Однако давление остается умеренным, и на падении к более привлекательным уровням игроки, скорее всего, будут подбирать единую валюту и входить с новыми лонгами, ссылаясь на фактор сужения дивергенции курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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