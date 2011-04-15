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03.07.2017

Рубль игнорирует рост цен на нефть

Рубль продолжает практически никак не реагировать на рост цен на нефть. Причиной этому бегство иностранцев из российского госдолга и фондового рынка: Минфин вновь не смог реализовать весь выпуск ОФЗ, а из фондовых активов зарубежные фонды за неделю вывели 82,8 млн долларов.
Перспектива не самая радужная: летом итак существенно возрастает спрос на валюту со стороны отправляющихся в отпуска граждан и наблюдается определенная нехватка предложения. Прибавьте к этому активные конверсионные операции иностранных фондов и необходимость Роснефти расплатиться в скором времени за покупку доли в индийской Essar - нефтеперерабатывающей компании, что лишит отечественную банковскую систему еще 3,8 млрд долларов.
Словом, перспектива дальнейшего падения цен на нефть, перехода крупных фондов в другие - более выгодные валюты вроде мексиканского песо или канадского доллара, оказывают серьезное давление на курс рубля.
Однако скорейшего обвала котировок ожидать не стоит, несмотря на весь негатив - крайне вероятно, что рубль продолжит боковое движение в диапазоне 58.50 - 60 до появления действительно серьезных новостей.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и



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