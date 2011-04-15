Позиции рубля неустойчивы

По итогам минувшей недели курс рубля не изменился к доллару, но снизился в паре с евро. На старте новой недели российская валюта изначально попыталась продолжить подъем на фоне роста котировок нефти, но сменила вектор движения, подтвердив неустойчивость своих позиций после недавней волны агрессивных распродаж.

Несмотря на то, что рубль не оставляет попыток прийти в себя после падения, положение валюты выглядит более уязвимым, а перспективы возвращения к полноценному росту – скудными. Локально на валюту давят низкая активность экспортеров, восстановление доллара на международном рынке форекс, а также препятствия на пути к продолжению роста котировок нефти. Последний фактор остается определяющим для рубля, хотя на недавнее восстановление Brent наша валюта реагировала довольно сдержанно, и это сигнализирует о снижении ее привлекательности в рамках стратегии керри-трейд на фоне сигналов о выходе ключевых ЦБ мира из режима стимулирования.

С другой стороны понижательное давление на рубль сейчас сдерживают оптимистичные ожидания первой личной встречи Путина и Трампа, которая состоится в рамках саммита G20 7-8 июля. Игроки ставят на то, что лидеры сделают шаги в направлении налаживания отношений между державами. Но, на наш взгляд, переоценивать влияние этого события не стоит. Существенного прорыва от переговоров мы не ожидаем, равно как и ощутимого влияния на рубль. Хотя кратковременную поддержку российская валюта получить все же может на фоне благоприятной атмосфере переговоров.

Что касается нефтяного фактора, здесь основные надежды возлагаются на США. На прошлой неделе стало известно о замедлении активности в производстве и бурении. Если свежая статистика на этой неделе выйдет в аналогичном ключе, эти сигналы смогут нивелировать разочарование от данных о росте производства в странах ОПЕК и вернуть актив к росту. При реализации такого сценария потенциал дальнейшего снижения рубля будет носить ограниченный характер.



Константин Жуковский, эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»









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