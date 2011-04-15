Нефть сфокусировалась на Штатах

В начале новой недели Brent продолжила рост, причем в результате подъема восьмую сессию кряду актив продемонстрировал самую продолжительную череду роста с февраля 2012 года. преодолев уровень 49, котировки достигли почти 1-месячных максимумов в районе 49,70 и нацелились на уровень 50.

Черное золото отыгрывало падение буровой активности в США в надежде на формирование нисходящего тренда после длительного роста добычи и запуска новых установок. На этом фоне актив недолго горевал по поводу очередных плохих вестей от ОПЕК. В прошлом месяце добыча в странах картеля выросла максимально с начала года вследствие дальнейшего восстановления производства в Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

Причем показатели добычи в этих двух странах, вероятно, продолжат повышаться. В августе Нигерия планирует экспортировать не менее 2 млн баррелей в сутки, что станет самым высоким показателем за полтора года. А тем временем производство углеводородов в Ливии превысило 1 млн баррелей в сутки впервые с июня 2013 года, опередив планы, анонсированные Национальной нефтяной корпорацией в июне. Тогда говорилось о достижении 1 млн баррелей к концу июля. Судя по высоким объемам резервов, Ливия готова продолжить наращивание добычи и далее. В этом случае рынок не сможет игнорировать эти сигналы, представляющие собой немаловажный фактор риска для цен.

Впрочем, пока внимание игроков сконцентрировано на Штатах. На этой неделе нефтетрейдеры надеются получить свежую порцию благоприятных данных по запасам и добыче сырья на фоне сезонного спроса на бензин и недавнего тропического шторма в Мексиканском заливе. Если появятся новые признаки снижения активности производителей на сланцевых месторождениях США, Brent продолжит восстановление и улучшит свои технические перспективы на пробое уровня 50. Однако не исключены приступы фиксации прибыли после столь продолжительного периода непрерывного подъема цен.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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