Рубль: есть шансы на реабилитацию

В понедельник рубль решил торговаться в отрыве от нефти, которая, несмотря на некоторые препятствия, продолжила рост и нацелилась на уровень 50 за баррель Brent. Российская валюта тем временем просела почти на 0,6% в паре с долларом, коснувшись отметки 59,41, хотя на утренних торгах «американец» уходил под психологическую отметку 59 руб.

Рубль пошел вниз, невзирая на позитивные сигналы со стороны рынка черного золота. И это плохой знак. Локально немалую роль сыграло широкомасштабное укрепление доллара, который в добавление к технической коррекции получил поддержку со стороны сильных данных по деловой активности в производственной сфере США, тогда как индекс PMI в промышленности РФ упал до минимума почти за год. Но в более широком горизонте такое поведение нашей валюты говорит о снижении ее привлекательности в глазах нерезидентов. Это подтверждают и данные комиссии по фьючерсной торговле США, показавшие, что на прошлой неделе короткие позиции американских трейдеров по рублю впервые с января прошлого года превысили объем позиций на покупку.

Впереди еще немало событий, способных повлиять на расстановку сил в паре доллар/рубль. Первостепенное значение будет иметь предполагаемая встреча Трампа и Путина на полях саммита «большой двадцатки». В случае конструктивного диалога и формирования почвы для восстановления отношений между двумя государствами спрос на рубль вернется. Также немалое влияние окажет свежая статистика от Минэнерго США. Широко ожидается, что сезонный спрос на бензин обусловит падение запасов нефтепродуктов. Из-за погодных условий в Мексиканском заливе снова может сократиться добыча. В этом случае нефть может показать внушительный подъем, который российская валюта вряд ли сможет проигнорировать. Таким образом, шансы на реабилитацию рубля во второй половине недели присутствуют.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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