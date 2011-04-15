Российский рынок акций продемонстрировал энергичный рост

Российский рынок акций во вторник продемонстрировал энергичный рост, приблизившись к отметке 1920 пунктов по индексу ММВБ при невысокой торговой активности из-за праздничного дня в США.

В нефтегазовом секторе в лидерах роста акции Газпрома (+2.1%) на фоне потока новостей со встречи главы Газпрома А.Миллера с В.Путиным, а также приближения даты дивидендной отсечки и сильных операционных результатов 1-го полугодия (прирост добычи газа составил 18.4% г/г). Кроме того, динамику лучше рынка продемонстрировали бумаги Сургутнефтегаза (ао: +1.5%) и Татнефти (ап: +1.4%). В финансовом секторе наблюдался выразительный рост акций Сбербанка (ао: +1.3%; ап: +2.3%) и Банка Санкт-Петербург (ао: +3.3%)

В секторе горнодобывающих компаний не сложилось направленного движения (НорНикель: -0.6%; Алроса: +0.5%), но умеренным спросом у инвесторов пользовались акции сталелитейных (Северсталь: +1.6%; НЛМК: +0.8%) и угледобывающих компаний (Распадская: +4.5%; Мечел: +2.4%).

Предложение отсрочить введение пунктов в области хранения и обработки данных по «Закону Яровой» способствовало восстановлению бумаг телекоммуникационных операторов, в частности МегаФона (+3.0%) и МТС (+1.1%).

Потребительский сектор торговался хуже рынка во главе с Магнитом (-0.4%), Лентой (-2.3%) и Детским миром (-1.9%). В электроэнергетике также преобладали коррекционные настроения, за исключением ФСК ЕЭС (+1.8%) и Россетей (+2.1%).

Индекс ММВБ закрепляется выше психологических отметок 1900 ММВБ и 1000 РТС в условиях благоприятного внешнего фона и в ожидании новостей с G20. Мы полагаем, что при движении цен на нефть выше 50 долл./барр. в ходе завтрашних торгов движение рынка в направлении среднесрочных целей 1930-1950 пунктов может продолжиться.





Илья Фролов, ПАО "Промсвязьбанк"





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