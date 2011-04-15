Затишье перед важными данными

В связи с выходными в США на мировых рынках наблюдались незначительные колебания и боковые движения. Доллар перестал падать к основным валютам и закрепился в районе 96 пунктов по индексу DXY. Игроки ждут блок важных данных по рынку труда из США - это ADP в четверг и отчет по безработице в пятницу. Видимо, после выхода данной статистики появится больше аргументов в пользу того или иного движения. Если данные выйдут слабее ожиданий, то тогда под вопросом агрессивная риторика руководства ФРС и дальнейшее повышение ставки в США, доллар может сильно упасть. Если данные лучше прогноза, причем необходимо обращать внимание на динамику зарплат, то ситуация развивается в пользу доллара. Ну а сегодня главными цифрами станут индексы активности PMI в сервисе. Уже вышли показатели в Китае и России. Они оказались хуже ожиданий, особенно китайский индекс, который упал с 52.8 до 51.6, эксперты ждали вообще рост на 0.1 пункта.



Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»











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