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05.07.2017

Рубль оживится после спячки

После утренних попыток роста рубль занял оборонительную позицию, но в целом демонстрировал малоактивную динамику на фоне отсутствия катализаторов и общего сокращения торговых объемов на рынках в связи с закрытыми площадками США, которые ушли праздновать День независимости. По итогам дня доллар, который удержался над уровнем 59 руб., снова ограничился зоной 59,40 руб., закрывшись без изменений.
Российская валюта оказалась в подвешенном состоянии, не получая сигналов от нефти. Brent сократила расстояние до уровня 50, но удержаться в плюсе не смогла, также финишировав во флэте. Рынок черного золота тоже занял выжидательную позицию в преддверии публикации еженедельной статистики по запасам нефти в США, которая на этой неделе будет особенно важна на фоне появления признаков замедления активности на сланцевых месторождениях США. Подтверждение сокращения добычи взбодрит быков по Brent и отправит котировки за пределы уровня 50, однако об уверенном пробое этого психологического рубежа можно будет говорить только в случае выхода идеального отчета.
Ожидания встречи Путина и Трампа на предстоящем саммите пока не «греют» российскую валюту, но отчасти сдерживают понижательное давление. Накануне Белый дом подтвердил, что двусторонняя встреча двух лидеров состоится, и на рынках формируются в основном оптимистичные ожидания в связи с этим событием. Конструктивный диалог способен придать сил рублю, но основной тон продолжит задавать нефть. Также повлияет общий настрой доллара, который может получить поддержку со стороны протокола ФРС и данных по занятости в США. В краткосрочной перспективе возобновление роста Brent может снова поставить под угрозу уровень 59 руб. в паре доллар/рубль.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс






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