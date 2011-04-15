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05.07.2017

Рынки в режиме ожидания

В среду фондовые рынки АТР продолжили нисходящую динамику на фоне эскалации геополитической напряженности из-за вчерашнего испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которое Северная Корея, как оказалось, приурочила к празднованию Дня независимости в США. Сегодня действия КНДР обсудят США, Япония и Южная Корея в рамках срочного заседания СБ ООН, которое назначено на 22.00 мск. Таким образом, этот фактор в ближайшее время продолжит сдерживать покупки на фондовых площадках и в сегменте рисковых активов в целом.
Европа открылась разнонаправлено, а котировки нефти Brent расположились немногим выше зоны комфорта 49,50, не теряя надежды прорваться к отметке 50. Российский рынок начал торги на нейтральной ноте, но демонстрирует небольшой восходящий уклон. Рубль в начале сессии находится под небольшим давлением, что омрачает перспективы дальнейшего укрепления индекса РТС, который обосновался над уровнем 1000 пунктов.
Рынок нефти пребывает в режиме ожидания сегодняшних данных Американского института нефти по запасам углеводородов. Широко ожидается, что объемы запасов сократятся и подтолкнут черное золото, которое вчера закрылось во флэте, к росту. На пробое уровня 50 краткосрочные технические перспективы Brent улучшатся.
Но главным событием дня станет публикация протокола майского заседания ФРС. Инвесторы затаили дыхание, гадая, каким будет настрой регулятора в отношении дальнейших темпов ужесточения политики, оценки текущей и потенциальной экономической ситуации, а также перспектив сокращения баланса. Не исключено, что Дж. Йеллен подтвердит довольно агрессивный настрой, что способно поддержать покупки доллара по всему спектру рынка.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX





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