Доллар замахнулся на $63

Индекс деловой активности в июне показал снижение с 56.3 до 55.5, что придало импульс к падению курса рубля уже в самом начале торгов на ММВБ 5 июля. Котировки пары USD/RUB за первые два часа торгов среды выросли на 75 копеек до 59.75 и мы ожидаем продолжения. Так как сегодня в 21:00 Мск опубликуют протоколы заседания ФРС, у многих трейдеров вырастают аппетиты к риску и они скупают американские доллары, что толкает его курс вверх. Эти протоколы могут дать новые ориентиры по дальнейшей монетарной политике ФРС, а с учетом того, что в последние месяцы даже Глава ФРС стала приверженцем ужесточения политик, можно предположить, что сегодня нас вновь ожидают более жесткие заявления регулятора. В таком случае подорожание доллара сможет продолжаться и до конца текущей недели. Если же по факту протоколы будут нести в себе более мягкие высказывания, то и весь сегодняшний рост курса доллара может сойти на нет. С технической точки зрения до вечера котировки могут вырасти до отметок 60.30 - 61.00. Если же говорить про более долгосрочные перспективы, то наиболее вероятно продолжение тренда на ослабление рубля, так как по нефти образовался долгосрочный нисходящий тренд, а зарубежные инвесторы теряют интерес к российским активам. Сейчас объемы ставок от американских хэдж-фондов на падение рубля значительно увеличились и они уже значительно опередили ставки на рост. Поэтому, мы считаем, что в долгосрочной перспективе доллар имеет все шансы протестировать отметки 62-63.



Владимир Чернов, ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн











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