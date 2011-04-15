У рубля и нефти есть последние надежды

Сегодняшний день особых сюрпризов не принес: рубль продолжил осторожное падение на фоне дешевеющей нефти, а информация о сокращении в 600 раз объемов валютных интервенций Минфина никакого влияния на котировки не оказала.

“Черное золото” за день рухнуло практически на 1%, на фоне увеличения добычи сырья в странах ОПЕК до максимальных значений с начала года, что стало возможным благодаря восстановлению производства в Ливии и Нигерии, освобожденных от обязательств в рамках глобального нефтяного пакта. Более того, объемы будут только расти: к концу лета Нигерия планирует расширить производство до 2 млн баррелей в сутки, а Ливия уже сейчас экспортирует 1 млн баррелей, тогда как эти цифры ожидались только в конце месяца.

Сейчас все внимание инвесторов сконцентрировалось на ближайшем отчете Минэнерго США, в котором игроки надеются обнаружить дальнейший признаки сокращения активности американских компаний, однако, надежд на это остается мало, а значит нефтяные котировки продолжат пикировать вниз до уровня в $48 за бочку.

Последней надеждой для курса рубля может оказаться крайне продуктивная встреча Трампа и Путина на G20, ну а пока отечественная валюта будет находится в диапазоне 59-60 за доллар США и 67.20-68 за евро, с большим шансом на выход из него к отметкам 60,25 - 61,70 и 69-70 за доллар и евро соответственно.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ









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