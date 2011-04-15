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06.07.2017

Рубль вскоре продолжит падение

На четверг, 6 июля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -59,5787 рублей, евро - 67,6754 рублей. К концу торговой сессии наблюдалось сильное падение национальной валюты. Доллар США достигал отмети 60,24 и только импульсный рост нефтяных котировок сдержал дальнейшее ослабление рубля.
Данные от американского института нефти (API), указавшие на сокращение запасов на 5,76 млн. баррелей, послужили драйвером для восстановления нефтяных цен от минимумом, достигнутых накануне. Североморская смесь Brent выросла от $47,83 до текущих значений около $48.40. Сегодня выйдет отчет от Министерства энергетики США, в ожидании которого цены могут стабилизироваться около этого значения.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 59,75- 60,35, евро продолжит консолидацию в диапазоне 67,75-68,30.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд





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