Рубль дает слабину

Рубль был вынужден пойти за нефтью, падение которой было слишком масштабным и стремительным, чтобы игнорировать. К тому же факторов поддержки у российской валюты сейчас нет, и улучшение позиций доллара на международной арене лишь подливает масла в огонь. Так, по итогам сессии рубль потерял чуть более 1% как к доллару, так и к евро. Причем пара доллар/рубль закрылась в районе 2-недельных максимумов над отметкой 60 руб.

Удар по нефтяному рынку нанесла Россия, которая наотрез оказалась рассматривать возможность дополнительного сокращения добычи. Это вызвало сильное разочарование быков, которые с таким трудом на протяжении последних двух недель тащили Brentк отметке 50, от которой актив обвалился более чем на 4%. Нестабильная ситуация на рынке черного золота выливается в нервозное поведение российской валюты, которая по максимуму старается абстрагироваться от волатильных сигналов со стороны сырьевого сегмента, но все чаще дает слабину. И это только подтверждает некоторое снижение привлекательности валюты для спекулянтов.

Впрочем, в краткосрочной перспективе у нашей валюты будет шанс на восстановление. Причем благодаря Штатам. API накануне вечером рапортовал о максимальном с 2016 года падении запасов нефти, на 5,8 млн баррелей. Почти на такую же величину сократились и запасы бензина. Сегодня Минэнерго обнародует свою оценку, и если выйдут аналогичные цифры, Brent продолжит откат от минимумов текущего месяца и вернет доллар под отметку 60 руб. уже на старте сессии.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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