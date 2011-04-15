У рынка нефти выдался насыщенный и волатильный день. Brent предприняла новые попытки пробоя уровня 50, на подходе к которому встретила оффера и обвалилась к 8-дневневным минимумам в районе 47,24, откуда отскочила выше 48, но все равно осталась в минусе на 3% за день.

Причиной агрессивных распродаж актива послужили резкие заявления России, которая четко дала понять, что не готова рассматривать вариант дополнительного сокращения добычи, равно как и дальнейшего продления сделки после ее истечения в конце марта следующего года. Осознав, что помощи со стороны картеля и независимых производителей рынку ждать не стоит, игроки кинулись массово открывать короткие позиции по Brent, что вылилось в самый масштабный за последние четыре недели обвал цен. Вдобавок Саудовская Аравия вчера снизила цены на августовские поставки в Азию по большинству своих сортов.

На помощь пришла статистика из США. Данные Американского института нефти отразили внушительное падение запасов на прошлой неделе. Запасы черного золота сократились на 5,8 млн баррелей – максимально с 2016 года и вдвое сильнее прогнозов. Упали и объемы бензина, на 5,7 млн баррелей, показав самое масштабное за последние четыре месяца снижение. Судя по цифрам, тропический ураган Синди вкупе с недавним удешевлением нефти все же сказались на активности сланцевых компаний США.

Таким образом, сегодняшний отчет Министерства энергетики вполне может поддержать дальнейшее восстановление Brent. Но в этом аспекте речь идет лишь о краткосрочных перспективах улучшения настроя. Во-первых, погодный фактор оказывает лишь временное влияние на данные. Во-вторых, при подъеме цен американские сланцевые компании вернутся к прежним уровням активности как только нефть снова подорожает до 50 долларов. В-третьих, со стороны ОПЕК+ ситуация выглядит удручающе. По предварительным оценкам, в июне картель нарастил добычу. Если официальный отчет подтвердит негативные прогнозы, это станет ударом для котировок. На фоне такой картины полагаем, что попытки роста будут использоваться участниками рынка как возможность для входа с продажами на более привлекательных уровнях.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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