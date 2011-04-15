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06.07.2017

Рубль зафиксировался ниже 60 за доллар

Рубль зафиксировался ниже 60 за доллар, при этом стоимость нефти вернулась к $48,3 за баррель Brent. В начале торгов российская валюта упала более чем на 30 коп. к доллару на фоне коррекции нефти.
Хотя корреляция между рублем и нефтью заметно упала, такие сильные движения все же оказывают значительное влияние на курс валюты. Пока уровень в районе $48-49 за баррель выглядит наиболее стабильным, вряд ли стоит ожидать роста выше $50 без значимых факторов.
Кроме того, Минфин продолжает проводить неудачные аукционы, что указывает на падение интереса к российскому долгу, а объем покупок валюты со стороны ведомства упал до минимума, который вообще не окажет никакого влияния на курс.
С технической точки зрения, рубль, который сейчас находится чуть ниже 60,3 за доллар, будет стремиться преодолеть 60,4, и, если это произойдет, дальнейшее сопротивление будет только на отметке 61,6 за доллар. Пока такой сценарий возможен только при сохранении текущих цен на нефть или их падении, но при росте до $49 и выше рубль, судя по всему, вновь окажется выше 60 за доллар.

Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка




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