Российский рубль отреагировал на рост нефти довольно сдержанно

Российский рынок акций закончил торги в четверг в символическом плюсе, несмотря на отскок цен на нефть. Инвесторы ожидают итогов саммита G20, а также данных по занятости в США, которые будут представлены в пятницу. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+0,73%) и финансового (+0.33%) секторов. В лидерах падения были бумаги компаний телекоммуникационного сектора (-1,22%).

Индекс ММВБ вырос на 0,03% и закрылся на отметке 1921.93 пункта. Индекс РТС прибавил 0,35% и остановился на уровне 1011.36 пунктов на фоне снижения курса рубля против евро и его роста против доллара США.

Цены на сырую нефть в четверг выросли благодаря публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно им, запасы сырой нефти упали на 6,299 млн баррелей, запасы бензина — на 3,668 млн баррелей, а дистиллятов — на 1,850 млн. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,34%, до 48,91 долларов за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,55%, до 46,28 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался разнонаправленно и к концу регулярной торговой сессии в России поднялся против доллара США и снизился по отношению к евро. На рубль повлиял выход более слабых данных по занятости в частном секторе США от ADP и рост на Форексе пары евро/доллар на этом фоне. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,20%, до 59,87 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,29%, до 68,38 рублей за евро.

Российский рубль отреагировал на позитивные данные по нефти и на ее рост довольно сдержанно. Это указывает на то, что инвесторы, учитывая нынешнее положение дел в РФ и привлекательность рублевых активов для кэрри-трейда, с большей охотой его продают на негативе, чем покупают на позитиве.

Центральным событием дня в пятницу будет публикация данных по занятости в США. Также будут представлены цифры объема в обрабатывающей промышленности, сальдо торгового баланса Великобритании. Кроме того, будут опубликованы значения по занятости и индекса деловой активности (PMI) в Канаде, и состоятся выступления управляющего Банком Англии Карни и представителя ФРС Фишера. Позднее вечером выйдут данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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