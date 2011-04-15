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07.07.2017

Нефтяные риски возьмут верх

На торгах четверга рубль вел себя неоднозначно. Изначально валюта торговалась под давлением, и доллару даже удалось отметиться на новых минимумах в районе 60,35 руб., но во второй половине дня рубль перешел в наступление и вернул «американца» под отметку 60 руб., набрав 0,2%. Тем временем пара евро/рубль повысилась на 0,32% под влиянием повсеместного ралли единой валюты на фоне жесткой риторики ЕЦБ.
Со стороны рынка нефти поступают смешанные сигналы. Сокращение запасов черного золота в США гораздо сильнее прогнозов первоначально спровоцировало попытки тестирования уровня 49 по сорту Brent, однако рынок не смог остаться равнодушным к росту добычи, и актив вернулся на отрицательную территорию, в очередной раз подтвердив, что в сырьевом сегменте, несмотря на недавний 8-дневный плавный подъем котировок, по-прежнему господствуют медведи. Поведение нефти остается главным фактором риска для нашей валюты в краткосрочной перспективе.
В более широком горизонте своеобразной опорой для рубля может послужить ослабление ожиданий относительно снижения ставки Банком России на ближайшем заседании. В июне инфляция продемонстрировала неожиданно стремительные темпы роста, что может заставить регулятора взять паузу, и это благоприятный для валюты фактор.
Сегодня рубль может попытаться продолжить восстановление при соблюдении двух главных условий. Первое: если данные по рынку труда выйдут слабыми (доллар попадет под давление по всем фронтам). Второе: если нефть марки Brent возобновит восстановление или как минимум избежит новой волны продаж. Однако шансы невелики – с утра цена снижается, коснувшись минимумов на подходе к 47. Если актив не сменит вектор движения, на самочувствии российской валюты может и не отразиться широко ожидаемая первая личная встреча президентов РС и США в рамках стартующего саммита «большой двадцатки».

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







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