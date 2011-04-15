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07.07.2017

Курс доллара закрепился выше отметки 60 рублей

Курс доллара закрепился выше отметки 60 рублей, отчасти этому способствовал фактор завершающейся недели. Инвесторы предпочитают не переносить позиции в рублях на следующую неделю, особенно на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина.
Дополнительное давление на рубль оказывали и падающие цены на нефть, стоимость барреля Brent просела ниже отметки $48, что не может не беспокоить инвесторов.
Снижающиеся цены на нефть и сложность прогнозирования итогов встречи Путина и Трампа нервируют инвесторов, в результате чего, мы видим распродажу рублевых активов.
Не внушает уверенности и результаты аукционов Минфина, которые четко демонстрируют падение интереса к российскому долгу. С учетом того, что Минфин в 600 раз сократил объемы покупки валюты, можно ожидать, что падение рубля продолжится, поскольку в Минфине решили не усугублять этот процесс и отказались от интервенций.
На наш взгляд, на новой неделе падение курса рубля продолжится, в случае негативного новостного фона, не исключено, что курс доллара поднимется выше 61 рубля.

Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка




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