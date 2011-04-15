Рубль склонен к снижению

Рубль в течение ближайших недель будет склонен к продолжению снижения против американского доллара к отметке 62-63 и против европейской валюты 69-70.

Что касается сегодняшнего дня, то основными факторами, которые зададут тон торгов, должны стать фондовые площадки и результаты первой встречи президентов США и России на саммите G20 в немецком Гамбурге.

Вчерашнее снижение американских фондовых площадок на восемь десятых % сегодня может спровоцировать распродажи и на российском рынке, что приведет к снижению российской валюты в первой половине дня.

Однако ближе к вечеру участники рынка могут снизить активность торгов по рублю, так как будут пристально следить за ходом первой встречи Трампа и Путина. Результаты встречи рынки, вероятно, будут отыгрывать уже в понедельник, завершая пятницу с потерями для российской валюты.



Антон Быков, ведущий аналитик ООО "Аналитик-Сервис"











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