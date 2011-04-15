Ливия и Нигерия нервируют ОПЕК

В пятницу баррель Brent обновил минимумы июля, попав под очередную волну продаж. Внутри дня актив потерял 2,3%, а за неделю – почти 4,5%, финишировав ниже уровня 47. Помимо внутренних факторов, давление на цены оказало укрепление доллара, который пользовался спросом против большинства валют.

Недавняя фаза восстановления актива, которая ограничилась уровнем 50, перешла в режим продаж. На минувшей неделе главным разочарованием для рынка стало наращивание добычи в США и отказ России рассматривать возможности принятия дополнительных мер для поддержания цен в рамках инициативы ОПЕК+. Это два ключевых момента, сдерживающих проявление оптимизма. На данном этапе игроки не верят в способность рынка прийти в состояние равновесия, что отражается в текущей динамике цен – актив поднялся до более привлекательных уровней и привлек внимание игроков, которые продолжают ставить на удешевление Brent.

Пятничные данные из США не добавляют оптимизма - по данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых выросло на 7 до 763 ед. Этот фактор будет давить на цены в начале новой недели, хотя ослабить давление могут спекуляции на тему смягчения позиции Москвы – на днях Россия заявила о готовности рассмотреть предложения партнеров по изменения параметров соглашения ОПЕК+ в случае необходимости.

Немалое внимание в настоящее время рынок уделяет вопросу странам, освобожденным от обязательств в рамках пакта. Ливия с мая этого года бьет 3-летние рекорды по добыче, которая уже превышает 740 тыс. баррелей в сутки. Нигерия добывает в два раза больше. Оба экспортера намерены продолжать наращивать производство. И это начало всерьез беспокоить страны ОПЕК, которые выразили намерение принять меры в отношении двух стран. Развитие спекуляций на эту тему способно поддержать восстановление актива в среднесрочной перспективе, однако многое будет зависеть от реакции самих «виновников» на инициативу их коллег.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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