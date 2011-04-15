Рубль – заложник нефтяных разочарований

Рубль возобновил снижение на торгах пятницы, обновив минимумы конца января в паре с долларом и достигнув новых годовых минимумов против евро. Российская валюта снова пошла на поводу у нефти, которая ускорила падение после, потеряв за неделю 4,4% по сорту Brent. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,32% и 0,18% до 60,35 руб. и 68,84 руб. соответственно.

Динамика нашей валюты подтверждает сохранение высокой корреляции с ценами на нефть. Причем если раньше рубль охотнее укреплялся вслед за котировками черного золота, то теперь более живо реагирует на падение барреля. Это говорит как о неуверенности игроков в восстановлении баланса спроса и предложения на рынке углеводородов, так и о снижении привлекательности рубля и отечественных активов в целом для нерезидентов. Вопреки ожиданиям, встреча Трампа и Путина не смогла оказать поддержки валюте. По итогам затянувших переговоров двух лидеров никаких прорывов не произошло, да и тот факт, что Трамп поднял тему «вмешательства» Москвы в выборы не добавило оптимизма, хотя в целом стороны оценили диалог как «конструктивный».

У нефти по-прежнему нет значимых поводов для возвращения к росту, а значит, торги по рублю будут и далее сопровождаться понижательными рисками. Дополнительный негатив привнесли данные из США, указавшие на рост числа буровых на прошлой неделе. Показатель повысился на 7 до штук 763 единиц. Вдобавок, настроения по доллару улучшились после публикации пятничной статистики по занятости, и в преддверии выступления Дж. Йеллен в эту среду американская валюта может продолжить умеренное восхождение. Все это сулит нашей валюте дальнейшее ослабление, если в ближайшее время у Brentне появится повода для возвращения выше уровня 48.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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