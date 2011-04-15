Рубль привычно следует за нефтью

На понедельник, 10 июля 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы. 60,38 рублей за 1 доллар и 68,95 рубля за 1 евро.

Количество буровых установок нефти в США увеличилось на прошлой неделе на 7 единиц после уменьшения неделей ранее на 2 ед. На рынке происходят «нефтяные качели» между попытками сокращения добычи по соглашению ОПЕК+ и её ростом в США, Нигерии, Ливии. Темпы балансировки рынка явно отстают от надежд ОПЕК. Это привело к падению котировок Brent снова к $47/барр. Однако сокращение запасов всё же происходит, о чём говорят и американские данные по запасам. И пока котировки остаются выше прошлого минимума $43,5, технически тренд восходящий, со среднесрочными целями выше $50.

Снижение нефти подтолкнуло вверх пару доллар/рубль. Она обновила на Форекс предыдущий локальный максимум 60, 3 руб/дол. Теперь целью движения выступают уровни 61-62,5 после возможной технической коррекции. Встреча В.Путина и Д.Трампа в Гамбурге не окажет значимого воздействия на рубль. Она , хотя и была в целом позитивной для российско-американских отношений, всё же ожидаемо не внесла существенных изменений в позиции сторон.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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