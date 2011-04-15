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10.07.2017

Рубль при негативной динамике нефти обречен на снижение

Цены на нефть начали снижаться снова. После 8 сессий непрерывного роста, цена брент почти достигла 50 долларов за баррель, в прошлый четверг началось снижение. Катализатором падения стали данные Минэнерго США по коммерческим запасам нефти за неделю. Несмотря на значительное снижение запасов нефти и бензина, рынок прежде всего обратил внимание на цифры по добыче нефти, а они показали рост на 1 проц. При текущей конъюнктуре на мировом рынке нефти, когда в центре внимания способность североамериканских сланцевых компаний наращивать добычу при ценах ниже 50 долл. за барр., любая цифра подтверждающая, что сланцевая отрасль адаптировалась к относительно низким ценам приводит к падению нефтяного рынка. Дополнительным аргументом для снижения цен стала статистика компании Бейкер Хьюз по активным буровым. Согласно этим данным количество нефтяных вышек за неделю выросло на 7 штук. К понедельнику цены на нефть от максимумов прошлой недели потеряли уже 8 проц. Скорее всего негативная тенденция продолжится. Страны ОПЕК и Россия пока не готовы к дополнительному сокращению добычи нефти, максимум о чем может идти речь - это о замораживании добычи Ливией и Нигерией. Если данные Минэнерго на этой недели покажут рост запасов или добычи нефти в США, то цены могут дойти до недавних минимумов 44.50, а возможно и пробить их.
Понятно, что российский рубль при такой динамике нефти обречен на снижение. Дополнительным негативом для рубля стал поворот глобальными Центробанками монетарной политики в сторону ужесточения (отчасти начали сворачивать операции кэрри-трейд). Можно предположить, что при падении цен на нефть ниже 45 долл. за баррель рубль будет стремиться к 62 за доллар.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»





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