Российский рынок акций закончил торги в понедельник на мажорной ноте благодаря росту фондовых индексов в Европе и США, которые поддерживаются отскоком нефтяных цен вверх и уверенностью в том, что ужесточение монетарных политик ведущими мировыми ЦБ будет проходить плавно. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+2,03%), финансового (+1,44%) и потребительского (+0,61%). секторов.

Индекс ММВБ вырос на 0,69% и закрылся на отметке 1925.74 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,10% и остановился на уровне 1006.14 пунктов на фоне повышения курса рубля против евро и американского доллара.

Цены на сырую нефть в понедельник оставались очень волатильными после снижения днем. К концу торгов в РФ они перешли на позитивную сторону, но в целом остаются близкими к локальным минимумам, достигнутым в июне.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,66%, до 47,02 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,68%, до 44,53 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль подрос вслед за повышением нефтяных цен,

оставаясь в полном подчинении у динамики цен на «черное золото». Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,21%, до 60,23 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра упала на 0,40%, до 68,67 рублей за евро.

Российский рубль остается под сильнейшим влиянием динамики цен на сырую нефть, а также все еще остающегося спроса на ОФЗ в рамках игры иностранными спекулянтами в кэрри-трейд.

Во вторник выйдут данные по объему розничных продаж в Новой Зеландии, индекс делового доверия в Австралии, по числу открытых вакансий на рынке труда и объему товарных запасов на складах в Штатах. Также состоятся выступления члена ФРС Брейнард, представителя ЕЦБ Кере и члена Комитета по денежной политике Великобритании Бродбента.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital:





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.