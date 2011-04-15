Новая неделя на российском рынке началась с роста индексов

Рублевый индекс продолжил свой подъем, и уже в понедельник закрылся на уровне 1925,74 пунктов, даже несмотря на тот факт, что нефтяные цены препятствовали восстановлению. Пока тренд, который начался 15 июня, продолжается, есть шанс, что индекс ММВБ поднимется в район 1960-1965 пунктов, где находятся ЕМА21 на неделях и ЕМА100 на днях.

Также есть шанс, что всё же и со стороны нефти поступит поддержка в случае приезда министров нефти Ливии и Нигерии на заседание министерского комитета ОПЕК+, которое состоится 24 июля. Дело конечно не только в их присутствии, возможность включения Ливии и Нигерии в соглашение об ограничении добычи нефти станет сигналом к росту цен на нефть, ведь именно рост добычи в этих странах беспокоит игроков.

Если говорить о технике, то пока стоит отметить сохранение негативных настроений как по дневному, так и по недельному формату. Слом данной тенденции возможен лишь при условии взятия уровня 50,73$ за баррель нефти марки Brent, ведь именно через эту отметку проходит 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от волны падения 54,67-44,35$ за баррель, а также на зону 50,45-50,65$ приходится и скопление медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях.

Что касается индекса РТС, то пока основным сопротивлением для него остается уровень 1020 пунктов. Через этот рубеж проходит и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, а также этот уровень является горизонтальным сопротивление, соответствующим периоду августа-ноября 2016г. Пробой этого уровня откроет дорогу в направлении района 1050-1060 пунктов, где располагаются ранее пробитый 61,8% уровень Фибоначчи от роста ноября-января и скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд







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