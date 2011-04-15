Рубль: главное, чтобы нефть не мешала

В понедельник рубль, как и большинство валют, томился в узком диапазоне вблизи многомесячных минимумов, хотя к концу дня даже нашел в себе силы выйти в небольшой «плюс». В данном положении стабилизация российской валюты – это уже неплохо, особенно учитывая сохраняющееся давление на нефть. По итогам сессии доллар и евро снизились на 0,2% и 0,3% до 60,23 руб. и 68,45 руб. соответственно.

Первый торговый день недели прошел спокойно, без резких движений по большинству активов в целом, хотя на рынке черного золота снова не обошлось без «кровопролития» - в моменте баррель Brent уходил к 2-недельным минимумам на подходе к уровню 46, чем нервировал рубль. Последующая фиксация прибыли по нефти позволила нашей валюте сделать глоток свежего воздуха, но общая картина остается негативной.

Во-первых, имеет место снижение привлекательности активов развивающихся стран на волне недавнего ужесточения риторики крупнейших ЦБ мира. Во-вторых, позиции доллара крепнут – валюта пользуется спросом в преддверии важного для рынков выступления Дж. Йеллен на этой неделе. В-третьих, в сырьевом сегменте продолжается депрессия, и пока спекуляции на тему присоединения Ливии и Нигерии к соглашению ОПЕК не оказывают котировкам ощутимой поддержки. Прежде всего, по той причине, что пока ничего неизвестно о реакции двух освобожденных от обязательств экспортеров.

В ходе сегодняшней сессии доллар может продолжить отвоевывать территорию за пределами уровня 60 руб. при поддержке спикеров Федрезерва, если те будут придерживаться «ястребиного» настроя. Также против рубля может сыграть тема американских санкций. На этой неделе – было заявлено «после 10 июля» - в Конгрессе США может начаться обсуждение ужесточения антироссийских санкций. Вести с этого фронта будут и далее способствовать снижению привлекательности нашей валюты. Что же касается нефти, то здесь шансы на ощутимый рост невелики, хотя на ожиданиях сокращения запасов в США актив способен обосноваться выше отметки 47, что потенциально ослабит давление на рубль.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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