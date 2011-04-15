Рубль пытается стабилизироваться на новых уровнях. Значимые фундаментальные факторы такие как санкции, разница в процентных ставках ЦБ уже отыграна. Более того, прошел саммит G20, на котором состоялась историческая встреча Путина и Трампа. Никаких новых вводных, как и ожидалось, от встречи рынки не получили. Ни хороших ни плохих, что очень важно. Поэтому единственным значимым фактором сейчас выступает нефть.

В свою очередь, цены на черное золото похоже уже нашли равновесные уровни. На прошлой неделе вышли разнонаправленные данные. С одной стороны, запасы нефти и нефтепродуктов резко снизились, но инвесторы предпочли обратить внимание на рост добычи в США на 1% и на рост количества буровых установок по данным Baker Hughes. На этом фоне прошли распродажи, но уже в начале текущей недели цены начали снова восстанавливаться. Поэтому в ближайшее время говорить о росте цен на нефть рано, но на локальную консолидацию рассчитывать можно. Ключевыми факторами, определяющими динамику черного золота на этой неделе, будут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, опять же данные от Baker Hughes, а также ежемесячный отчет ОПЕК и отчет Международного энергетического агентства.

Технически валютная пара usd/rub пробила отметку 60 и сейчас не исключен дальнейший рост к отметке 62. Ближайшая поддержка находится в районе 58.



Иван Капустянский, аналитик Forex Optimum











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