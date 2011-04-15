До конца года рубль может докатиться до 65

Быстрый рост объёмов добычи нефти в США, Канаде, Ливии и Нигерии привёл к росту волатильности на рынке «черного золота». К концу года совокупный эффект от этого может полностью перекрыт сокращение добычи странами ОПЕК+. Страны картеля задумались о возможности установления ограничений на добычу нефти для Ливии и Нигерии. Эти страны хотя и являются членами ОПЕК, но были освобождены от квот, по гуманитарным соображениям, что позволило им вывести добычу до рекордных с начала года объёмов в Ливии с 400 тыс. баррелей в сутки до 1 млн. баррелей, в Нигерии с 200 тыс. баррелей до 1,6 млн. баррелей в сутки. Это не добавляет оптимизма участникам рынка и цены на нефть продолжили снижение. В июле потеряв с начала месяца более -6%. Фьючерсные контракты с поставкой в сентябре с утра вторника торгуются на уровне $ 46,7 за баррель. Ближайшая встреча мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдёт 24 июля в Санкт-Петербурге. До этого, вероятнее всего, снижение цены на нефть продолжится и ближайшей целью может выступать уровень $ 45,50 за баррель.

Рубль будет следовать за ценами нефти. Отношение к российским активам у иностранных инвесторов продолжает ухудшаться. Наблюдается рекордный с 2013 года отток капитала с фондового рынка РФ. В июле хедж - фонды увеличили число позиций против российской валюты на 40%. Распродажи в российском рубле, вероятнее всего, будут продолжаться до 21 июля, начала очередного налогового периода. Ближайшими целями курса рубль-доллар видится отметка 61,50 – 62. До конца текущего года ослабление национальной валюты может продолжится к уровню 64 - 65 рублей за доллар.



Владимир Дядин, ведущий аналитик ООО "Аналитик Сервис"











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