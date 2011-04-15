Нефть боится разочароваться

Во вторник нефть получила порцию позитива, и благодарно поднялась к максимумам выше отметки 48, прибавив внутри дня 2,36% по сорту Brent. C технической точки зрения закрепление над уровнем 47 и удачное тестирование следующего психологически значимого барьера, особенно в текущей пессимистичной обстановке, это уже большой успех.

К возобновлению покупок актива игроков подтолкнула совокупность позитивных факторов. МЭА понизило прогноз по добыче нефти в США, что порадовало участников рынка, которые при этом проигнорировали снижение прогнозов по спросу и ценам.

Кроме того, в преддверии публикации официальных данных частные исследования показали, что в июне страны ОПЕК соблюдали договоренности пакта на 97%. Закрыв глаза на Ливию и Нигерию, рынок с оптимизмом воспринял и эту новость. К слову, ожидаемое участие двух этих экспортеров в предстоящей встрече ОПЕК+ также подогревает надежды трейдеров.

Своеобразной опорой для восстановления котировок также послужило повсеместное «избиение» доллара, который снова пал жертвой политических скандалов вокруг американского президента и его семьи.

Но главным локальным катализатором стал отчет Американского института нефти, отразивший падение запасов черного золота на 8,1 млн баррелей, что стало максимальным с сентября 2016 года снижением. Но у этой медали традиционно две стороны. Теперь для продолжения подъема цен необходимо, чтобы официальный отчет Министерства энергетики вышел как минимум наравне с цифрами от API, чего может и не произойти.

Впрочем, основную реакцию рынка вызовут показатели добычи, которые в последнее время волнуют игроков больше, чем объемы запасов. Так, в случае даже более скромного сокращения запасов и падения уровней производства энергоносителей Brentпродолжит восстановление с целью на 49, где в роли промежуточного сопротивления выступит область 49,20.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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