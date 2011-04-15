Рынки отмахнулись от истории с Трампом-младшим

Накануне семья президента США напомнила о себе новыми «скандалами, интригами, расследованиями», но рынки проигнорировали уже набившую оскомину историю и спокойно ждут выступления Йеллен. Чего не скажешь о долларе, который в Азии продолжил нести потери, получив дополнительный удар со стороны «голубиных» комментариев двух представителей ФРС.

В ответ на обнародованную переписку сына Трампа американские фондовые площадки в моменте просели, но к закрытию сессии вернулись на исходные позиции. Азия и подавно пропустила мимо ушей новый виток скандала. Европейские фьючерсы чувствуют себя тоже неплохо. Но при этом отмечается небольшой спрос на золото и иену, что говорит о присутствии осторожных настроений на площадках.

Оптимизма фондам добавляет динамика нефти, которая дождалась катализатора роста. Котировки Brent вернулись выше уровня 48 благодаря данным Американского института нефти, отразившим максимальное с сентября прошлого года сокращение запасов черного золота. Теперь главное, чтобы официальная статистика от Министерства энергетики вышла в аналогичном ключе и не подкачала все теми же данными по добыче. В случае разочарования актив растеряет все заработанное накануне и вернется под отметку 47.

Рубль после вчерашних распродаж, потеряв за день порядка 1% в цене, открылся гэпом вверх, отыгрывая укрепление нефти. Однако понижательные риски для российской валюты сохраняются. Во-первых, доллар может быстро оправиться от истории с Трампом-младшим, и помочь ему в этом могут оптимистичные ожидания выступления Йеллен. Во-вторых, после столь впечатляющего отчета API, Минэнерго будет сложно удивить сырьевой сегмент, что чревато коррекцией Brent, которая может утянуть за собой и «деревянный». Таким образом, не исключаем попытки тестировании ключевого уровня 61 руб.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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