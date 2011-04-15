Рубль не питает иллюзий

Накануне рубль усилил падение к иностранным валютам, хотя цены на нефть смогли показать неплохой внутридневной прирост. Сегодня этот фактор играет в пользу российской валюты, которая локально укрепляется к доллару и евро, но более широкие перспективы дальнейшей траектории движения рубля по-прежнему сопровождаются понижательными рисками и остаются весьма туманными.

На рынке черного золота наметился отскок, но пока он не внушает доверия. Поводом для покупок актива на минимумах послужила статистика из США, отразившая неожиданно сильное сокращение запасов. Но это лишь локальный фактор поддержки, который может быть нивелирован уже сегодня вечером, если данные от Министерства энергетики окажутся не такими радужными. Да и общая картина в сырьевом сегменте остается медвежьей. Для того чтобы можно было говорить о признаках развития полноценной и устойчивой коррекции, необходимы свидетельства падения буровой активности в Штатах. Но этого мы пока не наблюдаем – на прошлой неделе число действующих установок снова выросло, несмотря на низкие цены. Так что рассчитывать на ощутимую поддержку со стороны нефтяного фактора рублю по-прежнему не приходится.

Кроме того, в игру снова вступил геополитический фактор. Обнародованная сыном Трампа электронная переписка, вновь поднимающая тему причастности Москвы к американским выборам, явно не идет на пользу отечественной валюте. К тому же администрация Трампа поддержала ужесточение антироссийских санкций, а недавняя встреча лидеров США и РФ не принесла ожидаемых результатов. Соответственно, и на этом фронте видятся лишь поводы для продаж в условиях общего снижения привлекательности рублевых активов.

На следующей неделе в России стартует налоговый период, который может частично ограничить потери валюты, но если нефть не сможет развить внятное восстановление продолжит привлекать продажи на попытках подъема, рубль будет оставаться у нижней границы текущего диапазона, а в случае возвращения спроса на доллар не исключено тестирование новых минимумов по рублю.



Константин Жуковский, эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»













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