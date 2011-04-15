Российский рынок акций закончил торги в среду очередным ростом на фоне очень волатильных цен на сырую нефть, повышения курса рубля и не слишком агрессивного по содержанию выступления главы ФРС США Дж. Йеллен. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,20%), финансового (+1,16%) и нефтехимического (+0,93%) секторов.

Индекс ММВБ вырос на 0,86% и закрылся на отметке 1954.39 пункта. Индекс РТС взлетел на 2,41% и остановился на уровне 1025.68 пунктов на фоне сильного роста курса рубля против евро и американского доллара.

Цены на сырую нефть во вторник торговались с высокой волатильностью на волне выхода данных о сильном снижении запасов нефти и бензина от Министерства энергетики США. Котировки нефти также поддержали слухи о том, что 17 июля состоится внеочередная встреча ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,55%, до 47,78 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 0,98%, до 45,48 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль резко вырос на волне выступления Дж. Йеллен, которое показало осторожность ЦБ по поводу продолжения повышения ставок. Также цены поддержали повысившиеся котировки сырой нефти. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 1,09%, до 60,06 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 1,07%, до 68,65 рублей за евро.

Российский рубль приостановил снижение в ожидании новостей из США, которые выйдут в четверг и в пятницу и покажут динамику производственной и потребительской инфляции, а также розничных продаж. Если инфляция покажет снижение, это нанесет удар по доллару на Форексе и поддержит российскую валюту.

В четверг выйдут данные по объему экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, по потребительской инфляции в Германии, а также по производственной инфляции в США. Также состоится второе выступление Йеллен перед Конгрессом США. Позднее вечером будет опубликован отчет об исполнении федерального бюджета США, ожидаются выступления с комментариями членов ФРС Эванса и Брейнард.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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