Рубль может развить коррективный откат

В среду российская валюта заметно прибавила в весе на фоне благоприятного для нее стечения обстоятельств в виде распродаж доллара на мягкой риторике Йеллен и признакам улучшения настроений на рынке нефти. По итогам сессии доллар и евро опустились на 1,3% и 1,6% до 59,89 руб. и 68,42 руб. соответственно.

Нивелировать давление со стороны геополитического фактора помогли позитивные сигналы с рынка черного золота. Нефть Brent в моменте дорастала до 48,73, хотя в конечном итоге вернулась на исходные позиции. Но об оживлении покупателей мы уже можем говорить. Данные Минэнерго разочаровали быков очередным ростом добычи, что нивелировало позитив от масштабного сокращения запасов. А вот ОПЕК успела и расстроить, и порадовать. Картель подтвердил, что в июне добыча в странах-производителях снова выросла, хотя это уже давно было заложено в ценах. Тем временем анонсированное экстренное заседание ОПЕК, которое состоится 17 июля, хотя пока и не оказало существенной поддержки ценам, в дальнейшем может послужить плацдармом для роста как нефти, так и рубля.

Со стороны доллара наша валюта также получила преимущество и может сохранить инициативу, если Дж. Йеллен и сегодня продемонстрирует «неагрессивный» тон, вновь заставив игроков сомневаться в том, что третье повышение ставки состоится до конца года. если при этом баррель Brent все же решится на возобновление подъема в направлении уровня 49 на спекуляциях вокруг заедания ОПЕК, у российской валюты будут все условия для продолжения коррективного отката. В пользу такого сценария говорит и технический фактор – накануне доллар утратил психологически значимый уровень 60 руб., и теперь ближайшей целью пары может стать область 59,60 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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