Доллар готовится к новым испытаниям

Фондовым рынкам и рисковым активам в целом пришелся по нраву вчерашний довольно консервативный настрой Дж. Йеллен, которая дала понять, что с дальнейшим ужесточением регулятор торопиться не будет. Индексы Уолл-стрит накануне достигли новых пиковых значений, а сегодня в Азии бенчмарки покорили двухлетние вершины. Также поддержку индексам оказали благоприятные июньские данные по импорту и экспорту в Китае. На этом фоне российский рынок открылся в плюсе, хотя инициативу покупателей сдерживает негативная динамика нефти. РТС на фоне возобновления снижения рубля не смог удержаться в зоне положительных значений, но пока несет незначительные потери.

Brent вчера не смогла удержаться над уровнем 48 и продолжает торговаться с медвежьим уклоном, несмотря на резкое сокращение запасов нефти в США и анонсированное экстренное совещание ОПЕК. В первом случае игроков расстроил рост добычи, который достиг новых циклических максимумов. А в случае с картелем настораживает тот факт, что источники опровергают информацию о том, что в рамках этой встречи будет обсуждаться ситуация на рынке нефти. В общем, пока все это выглядит неоднозначно, и трейдеры решили дождаться новых подробностей, прежде чем делать выводы.

Рубль после вчерашнего внушительного отскока вернулся в медвежье русло. Доллар вернулся выше уровня 60 руб., хотя на международном валютном рынке остается под давлением после вчерашнего «голубиного» тона Йеллен. Сегодня глава ФРС снова выступит с заявлениями, но если не прозвучит ничего кардинально нового в отношении экономики и монетарной политики, реакция рынков в целом и «американца» в частности будет сдержанной.

Между тем участники рынка уже начинают переключаться на завтрашние данные по розничным продажам и инфляции в Штатах. Динамика темпов роста потребительских цен теперь особенно важна для доллара после того, как вчера Йеллен сделала акцент на этом индикаторе, от которого будет зависеть дальнейшее повышение ставки. Так что в случае разочарования доллар усилит падение к корзине основных валют.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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