Российский рынок акций РФ закончил торги в четверг на мажорной ноте на фоне неагрессивного по сути выступления Дж. Йеллен перед сенаторами США. Поддержку рынку акций оказал общий спрос на активы стран ЕМ и повышательная динамика цен на углеводороды. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+0,61%), телекоммуникационного (+0,52%) и потребительского (+0,38%) секторов.

Индекс ММВБ вырос на 0,28% и закрылся на отметке 1959.91 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,41% и остановился на уровне 1029.89 пунктов на фоне повышения курса рубля против евро и американского доллара.

Цены на сырую нефть продолжили торговаться с высокой волатильностью на волне противоречивых сигналов, которые, с одной стороны, указывают на то, что на рынок поступает все еще значительное количество сырой нефти, а, с другой, что в США отмечается значительное снижение объемов запаса сырой нефти и бензина. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,47%, до 48,44 долларов за баррель. Западно-техасская

WTI прибавила также 1,47%, до 46,16 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался с повышением, следуя за движением цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,07% до 59,95 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра упала на 0,35%, до 68,40 рублей за евро.

Российский рынок акций продолжил плавное ралли на волне спроса на

рискованные активы, который усилился под влиянием «голубиного» по

содержанию выступления руководителя ФРС США Дж. Йеллен в американском Парламенте. Рубль же остается под влиянием внешних факторов, не имея внутренних драйверов как для роста, так и для падения.

В пятницу внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по потребительской инфляции и объему розничных продаж в США. Также выйдут цифры сальдо торгового баланса в еврозоне. Кроме этого, будет представлен большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета, данные по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes, и ожидается выступление члена ФРС Каплана.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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