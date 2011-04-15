На валютном рынке возможно продолжение консолидации

В четверг в секторе высоколиквидных бумаг продолжалось повышение, которому способствовала обстановка на мировых рынках, включая нефтяной – сокращение запасов нефти в США смягчило опасения, связанные с избыточностью предложения на рынке, а выступление главы ФРС дало основания говорить о сокращении рисков, связанных с возможностью скорого ужесточения денежной политики . В итоге Транснефть (TRNFP) подорожала на 2.9%, Магнит (MGNT) – на 2.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.1%, Татнефть (TATN) – на 1.0%. Тем временем акции Аэрофлота (AFLT), которые с четверга торгуются «без дивидендов» в режиме Т+2, подешевели на 6.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Синергии (SYNG) подорожали на 9.4%, Кубаньэнергосбыта (KBSB) – на 8.4%, Селигдара (SELG) – на 5.7%.

Фондовые индексы США прибавили 0.1% - 0.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения. Дж. Йеллен в своем выступлении в четверг напомнила о целях по инфляции, что участники рынка интерпретировали как снижение готовности к сворачиванию баланса ФРС (текущий уровень инфляции находится ниже цели ФРС) и, соответственно, как повод для оптимизма в отношении развивающихся рынков. В свете перспектив денежной политики ФРС, по всей вероятности, будут восприниматься и данные по динамике цен потребителей и обороту розничной торговли в США, ожидаемые сегодня в 15:30 мск. На валютном рынке, с позиций технического анализа, возможно продолжение консолидации вблизи уровня 60 по паре доллар-рубль.



Антон Старцев, ведущий аналитик

ИФ «ОЛМА»









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