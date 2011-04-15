Рублю помогли стабилизироваться

Российский рубль стабилизировался около 60 за доллар. Пока падение рубля прекратилось. Утром в пятницу рубль прибавил около 0.2 и торговался слегка ниже 60, по 59.80-90. Помогли стабилизироваться рублю как внешние факторы, так и внутренние. Фундаментальным внешним аргументом в пользу рубля стал отчет американского ФРС за полгода, который Конгрессу представила Дж.Йеллен. Йеллен на этот раз была не так агрессивна, как на последнем заседании FOMC, она очень неопределенно охарактеризовала инфляционные перспективы и была не очень убедительна в прогнозировании роста процентных ставок - может в этом году ставка вырастет еще раз, а может и два, все будет зависеть от инфляции. Следующим внешним фактором, поддержавшим рубль, стала нефть. Несмотря на медвежьи отчеты ОПЕК и МЭА (международное энергетическое агентство) нефть не упала, а пока закрепилась выше уровня 48 долл. за барр. Видимо, падение запасов в США и хорошие китайские данные перевесили негатив от роста добычи ОПЕК. Внутренний положительный для рубля фактор - это налоговый период. Объем выплат большой - 1.3 трлн. рублей, что непременно поддержит рубль. Поэтому можно предположить, что пока рубль будет отрабатывать уровень 60 за доллар. Если в США выйдет сильная инфляционная статистика, то давление на рубль усилится и тогда, котировка в паре доллар-рубль снова может устремиться к 61.



Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»











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