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14.07.2017

Коррекция или разворот?

Рубль растет на фоне подъема нефтяных цен. Центробанк может взять паузу в понижении ставки. В правительстве предупредили о волатильности рубля.
Российский рубль довольно активно растет против доллара и евро на фоне подъема нефтяных котировок. Причиной этому росту еще может быть высказывание Эльвиры Набиуллиной на Санкт-Петербургском международном финансовом конгрессе. Отвечая на вопросы относительно ключевой ставки: она ответила: «Могу сказать, что мы не рассматриваем повышение ставки». Участники рынка увидели в этой шутке признаки того, что ЦБ может взять паузу и в вопросе понижения ключевой ставки. А высокая ставка, в свою очередь, это позитив для российского рубля.
Еще один финансовый чиновник, глава Минэконом развития Максим Орешкин, предупредил о том, что российский рубль может быть еще какое-то время нестабилен и после выборов 2018 доллар скорее всего закрепится выше 70 рублей.
В пятницу утром на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 70 копеек, евро торгуется на отметке 68 рублей 10 копеек, индекс ММВБ вырос до 1960 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к 49$ за баррель.
Рублевые быки разглядели позитив и в подъеме нефтяных цен, и в возвращении некоторого интереса к российским гос. облигациям. Помимо этого, нужно понимать, что после столь бурного роста курса доллара в последнее время, техническая коррекция была необходима. И пока мы говорим на российском валютном рынке именно о коррекции. Только возвраты ниже 58,50 рублей могут свидетельствовать о развороте тренда. Мы считаем такое развитие событий маловероятными, по крайней мере, без излишнего позитива на нефтяном рынке. А там пока предпосылок к позитиву не так уж много. Поэтому наши рекомендации по доллар/рублю остаются без изменений. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать от 56-57 рублей за одну единицу американской валюты, а целями называли уровне 62-63 рубля. Цели по покупкам мы по-прежнему оставляем без изменений.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн





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