Российский рынок поднимается вместе с нефтью

В начале сегодняшних торгов российские фондовые индексы попытались отступить, но вскоре смогли вернуться в зеленую зону благодаря возобновлению покупок на рынке нефти. Также на рисковых активах в целом положительным образом отразился недавний довольно мягкий тон главы ФРС Дж. Йеллен, которая подчеркнула, что процесс ужесточения политики будет протекать плавно. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,26% и 0,74% до 1965 и 1037 пунктов соответственно. Рубль тоже дорожает, торгуясь в плюсе на 0,4% и 0,2% к доллару и евро соответственно.

Группа НЛМК опубликовала данные за второй квартал текущего года. Продажи компании выросли на 5% в годовом выражении. В квартальном исчислении показатель повысился на 13%. При этом производство стали за отчетный период упало на 2%, а продажи готового проката увеличились на 19%. Противоречивые результаты слегка надавили на котировки НЛМК, которые находятся немногим ниже уровней открытия.

Заметную просадку демонстрируют префы «Мечела», теряющие почти 4,5%, отыгрывая известия о том, что арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского и завода РЭМЗ к «Мечелу». Теперь компании придется компенсировать истцам 12,7 млрд рублей. На фоне этих сообщений привлекательность бумаг «Мечела» закономерно снизилась.

Основным драйвером роста российских индексов, помимо преимущественно благоприятного внешнего фона, служит дорожающая нефть. Brent после вчерашнего подъема продолжает медленно, но верно продвигаться вверх, вплотную подобравшись к отметке 49. Ее пробой улучшит краткосрочные перспективы актива и обусловит ускорение подъема индексов на отечественных площадках. Однако предпосылок для такого сценария пока нет.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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