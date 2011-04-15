Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в символическом плюсе на фоне роста фондовых индексов в США и заметного повышения курса рубля, который получил поддержку благодаря обвальному падению доллара на мировых рынках из-за публикации крайне слабых данных по инфляции в США. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0,64%) и потребительского (+0,37%) секторов.

Индекс ММВБ подрос на 0,04% и закрылся на отметке 1960.69 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,40% и остановился на уровне 1044.27 пунктов на фоне сильного роста курса рубля против евро и американского доллара.

Цены на сырую нефть продолжили торговаться в «боковике» с высокой

волатильностью на волне противоречивых сигналов. Поддержку нефтяные цены получили на волне падения курса доллара на мировых рынках из-за выхода слабых данных по потребительской инфляции в США, которые указывают на высокую вероятность паузы в поднятии ставок ФРС до конца текущего года. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,85%, до 48,83 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,87%, до 46,48 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался с повышением, по-прежнему следуя за ценами на сырую нефть. Но в последний день недели он получил поддержку еще благодаря публикации слабых данных индексов потребительских цен (CPI) в Штатах. Поддержку рублю также оказал повышенный спрос на ОФЗ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 1,15%, до 59,13 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,69%, до 67,71 рублей за евро.

Российский рубль поучил заметную поддержку на волне публикации слабых данных по потребительской инфляции в США, которая обвалила американский доллар по всему спектру валютного рынка. Эти данные указывают на то, что вероятность паузы ФРС в повышении ставок в конце текущего года сильно выросла. Это будет поддерживать рубль и склонность иностранных инвесторов к кэрри-трейду в российских гособлигациях Федерального займа.

В понедельник выйдут данные по ВВП Китая за второй квартал, цифры по потребительской инфляции в еврозоне, а также значения производственной активности NY Empire State в США.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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