Нефть: нужны силы, чтобы двигаться дальше

Минувшая неделя оказалась довольно плодотворной для рынка нефти. Баррель Brent подорожал почти на 5%, отыграв потери предыдущей пятидневки. В пятницу актив подорожал на 1,3%. Участников рынка взбодрили известия о росте спроса со стороны Китая, а также широкомасштабное ослабление доллара, которое сыграло немалую роль в восстановлении спроса на черное золото.

Помимо двух этих факторов определенный оптимизм привнес анонс экстренного совещания ОПЕК, назначенного на 17 июля – за неделю до заседания технического комитета в Санкт-Петербурге. Однако помимо факта проведения внеочередной встречи производителей, особых поводов для радости нет. Крупнейшие экспортеры решили пригласить на заседание Ливию и Нигерию, освобожденные от обязательств в рамках сделки. Но министр нефти Нигерии отказался ехать в Россию, сославшись на еще недостаточно стабильные уровни производства. Так, страна дала понять, что на поддержку с ее стороны ОПЕК рассчитывать не стоит, пока добыча не дойдет до 1,9 млн баррелей в сутки. Если аналогичную реакцию на приглашение даст и Ливия, надежд на ускорение процесса ребалансировки рынка станет еще меньше.

Тем временем Штаты продолжают наращивать активность. На прошлой неделе число действующих буровых в США увеличилось на 2 шт. до 765 единиц. В добавление к продолжающемуся росту добычи это усиливает беспокойство в отношении продолжения сланцевого бума в США и еще более активного роста активности в случае восстановления цен выше уровня 50. Единственное светлое пятно с этого фронта – сокращение запасов, но с учетом повышенной важности показателей добычи, этот индикатор сейчас остается в тени.

Тем временем биткоин отметил 7-й день снижения из последних восьми. Падение спроса на главную криптовалюту потянуло за собой снижение всего рынка цифровых валют. Основным драйвером продаж биткоина на минувшей неделе (-25% за неделю) стало беспокойство по поводу сохраняющейся неопределенности в вопросе масштабирования сети. До наступления августа двум воинствующим сторонам необходимо прийти к консенсусу. В противном случае биткоин рискует развалиться на две валюты. На фоне этой масштабной угрозы актив, который уже торгуется под отметкой 2000 – на минимумах конца мая – по всей видимости, будет оставаться под давлением в ближайшие две недели.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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