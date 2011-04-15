Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17.07.2017

Нефть: нужны силы, чтобы двигаться дальше

Минувшая неделя оказалась довольно плодотворной для рынка нефти. Баррель Brent подорожал почти на 5%, отыграв потери предыдущей пятидневки. В пятницу актив подорожал на 1,3%. Участников рынка взбодрили известия о росте спроса со стороны Китая, а также широкомасштабное ослабление доллара, которое сыграло немалую роль в восстановлении спроса на черное золото.
Помимо двух этих факторов определенный оптимизм привнес анонс экстренного совещания ОПЕК, назначенного на 17 июля – за неделю до заседания технического комитета в Санкт-Петербурге. Однако помимо факта проведения внеочередной встречи производителей, особых поводов для радости нет. Крупнейшие экспортеры решили пригласить на заседание Ливию и Нигерию, освобожденные от обязательств в рамках сделки. Но министр нефти Нигерии отказался ехать в Россию, сославшись на еще недостаточно стабильные уровни производства. Так, страна дала понять, что на поддержку с ее стороны ОПЕК рассчитывать не стоит, пока добыча не дойдет до 1,9 млн баррелей в сутки. Если аналогичную реакцию на приглашение даст и Ливия, надежд на ускорение процесса ребалансировки рынка станет еще меньше.
Тем временем Штаты продолжают наращивать активность. На прошлой неделе число действующих буровых в США увеличилось на 2 шт. до 765 единиц. В добавление к продолжающемуся росту добычи это усиливает беспокойство в отношении продолжения сланцевого бума в США и еще более активного роста активности в случае восстановления цен выше уровня 50. Единственное светлое пятно с этого фронта – сокращение запасов, но с учетом повышенной важности показателей добычи, этот индикатор сейчас остается в тени.
Тем временем биткоин отметил 7-й день снижения из последних восьми. Падение спроса на главную криптовалюту потянуло за собой снижение всего рынка цифровых валют. Основным драйвером продаж биткоина на минувшей неделе (-25% за неделю) стало беспокойство по поводу сохраняющейся неопределенности в вопросе масштабирования сети. До наступления августа двум воинствующим сторонам необходимо прийти к консенсусу. В противном случае биткоин рискует развалиться на две валюты. На фоне этой масштабной угрозы актив, который уже торгуется под отметкой 2000 – на минимумах конца мая – по всей видимости, будет оставаться под давлением в ближайшие две недели.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100