Рубль следит за долларом

В пятницу рубль заметно подорожал как к доллару, так и к евро. Сочетание позитивной динамики цен на нефть и широкомасштабных продаж доллара вкупе с подготовкой к налоговому периоду подтолкнули российскую валюту к развитию восходящей коррекции. По итогам сессии доллар и евро уступили 1,22% и 0,63% соответственно.

Нефть продолжила развивать восходящую коррекцию, оправившись от очередного роста добычи в США и неоднозначных прогнозов МЭА. Игроки увидели проблески надежды в экстренном совещании ОПЕК и последующей встрече технического комитета, хотя предполагавшийся «гвоздь» программы в лице Нигерии дал понять, что пока не готов принять приглашение своих коллег поучаствовать в сделке. Тот факт, что цены растут вопреки этому сигналу, говорит о некотором улучшении настроений в сырьевом сегменте, хотя фундаментальные риски сохраняются. В краткосрочной перспективе актив может затормозить рост, особенно в свете очередного прироста числа буровых в Америке. И это способно ограничить потенциал дальнейшего укрепления рубля.

Впрочем, на стороне нашей валюты будут играть налоговые выплаты – сегодня в РФ стартует очередной налоговый период. Кроме того, не стоит игнорировать долларовый фактор. Американская валюта стремительно теряет привлекательность, и последним драйвером ликвидации лонгов по всему спектру рынка послужили слабые данные по инфляции и розничным продажам в США. На этом фоне «американец» может продолжить терять позиции ввиду снижения вероятности третьего в этом году повышения ставки. Такой сценарий способен послужить опорой для рубля, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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