Нефть пасует перед барьерами

В первой половине торгов понедельника мировые цены на нефть пытались развить подъем, и котировки Brent снова пытались протестировать уровень 49. Но снова неудачно. В ходе вечерней сессии актив привлек продажи и опустился в район 48,30.

В первую очередь динамика черного золота сигнализирует о технических барьерах на пути к росту, преодоление которых дается ценам очень сложно, учитывая изобилие негатива с робкими проблесками надежд. Рынку определенно не хватает уверенности, чтобы толкать котировки вверх, и поскольку медвежьи факторы по-прежнему перевешивают, игроки продолжают успешно использовать стратегию продаж на росте.

Поводом для таких продаж накануне стала новая волна опасения по поводу роста добычи в США и Ливии. Последняя, как ожидается, собирается увеличить объемы производства с 1 млн баррелей в сутки до 1,1 млн. А тем временем Минэнерго США пророчит наращивание добычи в Штатах на 113 тыс. баррелей в сутки уже в следующем месяце. Это серьезный фактор, омрачающий фундаментальную картину мирового рынка, и, соответственно, перспективы роста цен на энергоносители.

Но при этом нельзя не отметить некоторые признаки улучшения настроений в сырьевом сегменте. На прошлой неделе Brent подорожала почти на 5%, и после вчерашней коррекции может вернуться к восстановлению, особенно если доллар будет оставаться в подавленном состоянии. Этот фактор, конечно, не является определяющим, но, тем не менее, несколько сдерживает давление на Brent.

В краткосрочной перспективе актив может вернуться к росту и попыткам пробоя уровня 49 на ожиданиях очередного сокращения запасов энергоносителей в США. Если данные APIснова покажут внушительное падение объемов, это станет катализатором подъема цен, но ключевое значение будет иметь официальная статистика от Минэнерго, заявленная на среду. Здесь есть риск разочарования, который реализуется, если ведомство вновь рапортует о росте добычи на сланцевых месторождениях страны.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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