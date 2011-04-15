Доллар цепляется за отметку 59 руб.

Рубль умеренно подешевел в парах с иностранными валютами после трех дней подъема. Сказались и попытки технической коррекции доллара на рынке форекс, и неуверенная динамика нефти, которая не смогла отвоевать уровень 49 по сорту Brent и растеряла набранные в пятницу очки. По итогам сессии российская валюта просела в среднем на 0,5% к доллару и евро до 59,32 руб. и 68,15 руб. соответственно.

Несмотря на частичное возвращение спроса на доллар на международной арене, а также очередной волны продажи нефти на росте, наша валюта показала скромную коррекцию отчасти благодаря налоговому периоду и отсутствию серьезных краткосрочных предпосылок для более глубокого снижения котировок нефти. Эффект от налоговых выплат будет более ощутимым ближе к концу месяца, хотя уже сейчас этот фактор способен ограничивать давление на валюту. В свою очередь Brent сползла вниз в основном под влиянием технических факторов – активу не хватает импульса для уверенного пробоя отметки 49, преграждающей путь к важному рубежу 50.

На этой неделе Brent может укрепиться, если статистика по запасам и добыче в США порадует быков и отразит замедление активности сланцевой отрасли. Возвращение Brent выше 49 будет сопровождаться падением пары доллар/рубль под отметку 59 руб. в поддержку такого сценария выступает и сохраняющаяся слабость американской валюты, которая ощущает на себе неуверенность участников рынка в состоянии экономики США, подающей тревожные сигналы. В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, продолжит осциллировать вокруг отметки 59 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.