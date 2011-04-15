Рубль с надеждой смотрит на экспортеров

Вчера российская валюта дала слабину, и на торгах вторника старается не терять самообладания. Впрочем, сейчас эта задача не выглядит сложной, учитывая возобновившийся подъем котировок нефти, усиление давления на доллар США и начавшийся накануне налоговый период, который обещает стать самым крупным с начала года. В частности, экспортерам предстоит выплатить около 1,3 трлн рублей и конвертировать в этих целях примерно 4,5 млрд долларов. Так что практически до конца месяца у рубля будет неплохая «подушка безопасности».

Краткосрочные перспективы валюты также выглядят неплохо. Несмотря на то, что рынок нефти не в состоянии показать уверенный подъем, в последнее время медведи все же ослабили хватку, благодаря чему котировки плавно и с переменным успехом, но движутся в направлении важных барьеров. Общее улучшение атмосферы поддерживает рубль на плаву, но также здесь есть и риски для нашей валюты, поскольку уязвимая нефть в любой момент может возобновить ход на юг при появлении новых негативных сигналов.

Что касается поведения доллара США, давление на валюту усилилось после того, как стало ясно, что план реформы системы здравоохранения, предложенный Трампом, не пройдет в его нынешнем виде. И дело здесь не только в самой этой реформе, а в угрозе провала и других инициатив американского лидера, которому не идут навстречу даже его соратники-республиканцы. Это ставит под угрозу долгосрочные перспективы доллара и грозит продолжением продаж, что только на руку российской валюте.

В паре с евро ситуация выглядит несколько иначе. Единая валюта сегодня рванула к новым долгосрочным максимумам, и если в четверг на заседании ЕЦБ Драги подтвердит ужесточение риторики, игроки с новой силой бросятся открывать длинные позиции по евро, который при таком сценарии будет расти по всему спектру рынка, и рубль не станет исключением.



Константин Жуковский, эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»











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