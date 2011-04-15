Рубль чувствует в себе силы

По итогам торгов во вторник рубль показал разнонаправленную динамику, укрепившись против доллара и слегка уступив евро. Неоднозначное поведение валюты прежде всего обусловлено аналогичными настроениями на рынке нефти, где после внутридневных колебаний баррель Brent расположился в районе 48,70, не сумев пробить отметку 49. За день доллар снизился на 0,25%, и хотя в течение торгов уходил под отметку 59 руб., все же отстоял психологический уровень. Пара евро/доллар набрала 0,35%, финишировав на уровне 68,40 руб. в условиях резкого укрепления единой валюты на рынке форекс.

Российская валюта, подпитываемая налоговым периодом, чувствует в себе силы для продолжения роста и порывами получает поддержку со стороны рынка черного золота. Но сохраняющаяся нервозность нефтетрейдеров мешает формированию более устойчивых позиций нашей валюты. Немаловажным фактором в пользу рубля говорит усиление давления на доллар после очередного провала администрации Трампа с реформой медицинского страхования. С учетом понижательных рисков для «американца» и постепенного улучшения настроений игроков на рынке энергоносителей, у российской валюты есть шанс на продолжение роста.

Впрочем, в краткосрочном периоде ситуация выглядит неоднозначно. Опубликованные накануне данные Американского института нефти отразили неожиданный рост запасов сырой нефти, что несколько подкосило котировки Brent. Для того чтобы рынок не растерял зарождающийся энтузиазм, сегодняшний отчет Минэнерго США должен разойтись с оценками APIи указать на падение запасов и добычи. В этом случае мы сможем увидеть дальнейшее снижение пары доллар/рубль с возвращением под отметку 59 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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