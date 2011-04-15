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19.07.2017

Доллар зализывает раны

Рисковые активы переварили новые политические перипетии в США, причем S&P 500 и Nasdaq закрылись на новых рекордных максимумах, почерпнув вдохновение из роста акций Netflix и Facebook. В Азии инвесторы продолжили покупать, задав позитивный тон европейским фьючерсам, которые готовятся открыть сессию в зеленой зоне. Пресловутая неуверенность цен на нефть несколько сдерживает оптимизм, но в целом укладывается в общую картину. Смелости инвесторам добавляют ожидания сохранения мягкой риторики Банка Японии на завтрашнем заседании.
На валютном рынке доллар «зализывает раны» после вчерашних распродаж. Валюта предпринимает попытки восстановления – в основном на технической перепроданности – и ждет факторов поддержки. Таковыми сегодня могут послужить данные по строительному сектору США. В мае число начатых строительств обвалилось на 5,5%, и есть шанс, что в июне показатель восстановился. Если мы увидим рост на 6,2%, это станет неплохим подспорьем для выбившегося из сил доллара в краткосрочной перспективе, хотя, конечно, общей медвежьей картины не поменяет.
На рынке нефти игроки задумались в нерешительности. С одной стороны, саудиты говорят о готовности резко сократить экспорт, с другой – запасы черного золота в США, по сведениям API, неожиданно возобновили рост, а Эквадор выходит из сделки ОПЕК+ из-за острой необходимости в финансировании. Эта страна добывает не так много, чтобы повлиять на объемы производства в картеле, но с психологической точки зрения такое поведение может подтолкнуть и другие страны-участницы к выходу, а это немаловажный фактор риска для цен, которым и без того остается только мечтать о пробое уровня 50 по сорту Brent.
Рубль вчера немного прибавил в паре с долларом за счет попыток подъема нефти и широкомасштабных распродаж доллара. Сегодня потенциал роста российской валюты будет ограниченным в силу того, что Brent замерла под отметкой 49 и пока не определилась с вектором движения. Если данные Минэнерго США подтвердят рост запасов углеводородов, котировки с новой силой устремятся вниз, утянув за собой рубль. Также в пользу такого сценария может сыграть потенциальная техническая коррекция доллара.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX





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