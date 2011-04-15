Рынки в ожидании Центробанков

В среду мировые инвесторы проявляют интерес к рисковым активам, хотя после активных покупок в Азии энтузиазма немного поубавилось – многие игроки переключились в режим ожидания в преддверии завтрашних заседаний Банка Японии и ЕЦБ.

На российском рынке преобладают продажи, несмотря на возобновившийся подъем нефти. Здесь сказывается фактор дивидендных гэпов в бумагах ряда корпораций. Потери ММВБ и РТС ограничиваются 0,5%.

Рубль продолжает восхождение, и борьба за уровень 59 в паре с долларом в самом разгаре. Нефть Brent тем временем отрабатывает отметку 49, для уверенного пробоя которой потребуются благоприятные данные Минэнерго США по запасам углеводородов. Судя по оценке американского института нефти, не исключен неприятный сюрприз.

В этом случае доллар сможет удержаться над уровнем 59 руб., поскольку нефть с большой долей вероятности отреагирует на отчет падением. Не добавляет оптимизма на рынке черного золота и ситуация с Эквадором, который отказался от выполнения своих обязательств по ограничению добычи в рамках сделки ОПЕК+, сославшись на острую необходимость в финансировании.

На международном валютном рынке доллар робко пытается восстановиться после распродаж накануне. Но поползновения выглядят слишком скромными – валюта явно испытывает дефицит импульса на фоне отсутствия драйверов.

Между тем рынки готовятся к заседаниям Банка Японии и ЕЦБ. В случае с японским регулятором игроки не возлагают больших надежд и ожидают сохранения приверженности ЦБ стимулам. Также банк может понизить свой прогноз по инфляции.

Главным же событием дня и недели станет заседание европейских монетарных властей, которое привлечет особенно пристальное внимание в свете недавних «ястребиных» намеков М.Драги. пара евро/доллар, которая, несмотря на локальную коррекцию, удерживается над уровнем 1.15, может навлечь довольно агрессивные распродажи, если ЕЦБ не оправдает перегретых ожиданий рынка.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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