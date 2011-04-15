Как долго мы будем ниже 60?

В Банке России считают, что низкие цены на нефть могут сохраняться бесконечно долго. Помимо этого, в ЦБ призывают не занижать курс рубля в прогнозах.

Накануне в Государственной Думе выступала Ксения Юдаева, зампред ЦБ. И в ходе своего выступления она подчеркнула, что Центробанк считает беспочвенными ожидания роста цен на энергоресурсы. По мнению Ксении Юдаевой период низких цен на нефть может продлиться бесконечно долго. Причинами этому могут стать распространение электромобилей и альтернативной энергетики. При текущем уровне добычи не совсем понятно, кому экспортеры будут продавать такое количество нефти и по каким ценам. Помимо этого, Ксения Юлаева подчеркнула, что не стоит ослаблять курс российской валюты в своих прогнозах, потому что такие действия могут принести к достаточно логичным действиям экономических агентов, когда они будут покупать валюту, надеясь на рост ее стоимости, а не вкладывать деньги в бизнес и развитие экономики.

На этом фоне курс доллара на московской бирже в среду держится на отметке 59 рублей 20 копеек, евро торгуется в районе отметки 68 рублей 20 копеек, индекс ММВБ снижается до 1935 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся в районе 49 долларов за баррель.

Коррекция на российском валютном рынке сохраняется и, вполне вероятно, что в ближайшее время, при отсутствии потрясений на нефтяном рынке, мы не увидим больших всплесков активности и с российским рублем. Текущую неделю мы можем завершить ниже 60 рублей за доллар перед выплатами НДПИ. Июль также имеет все шансы завершиться на уровнях ниже 60. Но все это укладывается в рамки коррекции. Мы ранее говорили, что пока доллар/рубль торгуется выше 58,5 рублей, говорить о развороте вниз пока еще рано. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать на уровне 56-57 рублей. Эти рекомендации мы давали в апреле-мае и они по-прежнему остаются в силе, ровно как и те целевые уровни, которые мы называли в то время. Целями мы считаем 62-63 рубля за доллар в среднесрочной перспективе.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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