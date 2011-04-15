Снижение запасов поддерживает цены нефти

На четверг, 20 июля 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы: 59,24 рублей за 1 доллар и 68,28 рубля за 1 евро.

Запасы нефти в США снизились на 4,7 млн. баррелей, запасы бензина - на 4,5 млн. баррелей. Это сильное уменьшение происходит шесть недель подряд. Оно может быть признаком общего уменьшения превышения предложения над спросом. Даже несмотря на повышение добычи в США, Канаде, Ливии, Нигерии. Соглашение экспортёров в целом выполняется, рынок недополучает 1,8 млн баррелей в сутки с начала года. Кроме того, увеличивается спрос. МЭА оценивает это повышение в 1,5 млн. барр. в сутки до конца года. Всё это в совокупности приводит к постепенной балансировке рынка. Нефтяные котировки вплотную приблизились к 50 долларам за баррель по смеси Brent. Здесь очень важное, принципиальное сопротивление. При его пробитии цены уйдут к 52. Поддержкой же выступает уровень в районе 48 долларов.

Растущая нефть и налоговый период стимулируют укрепление рубля, так же как и общее ослабление доллара в мире. Пара доллар/рубль вновь опустилась ниже 60 руб/дол., поддержкой выступает уровень 58-58,6 руб. Пока она выше данного рубежа, сохраняется тренд на укрепление доллара к рублю с целями выше 60 рублей.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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